Schloss Biesdorf: Wittdorf trifft auf Bisky

× Erweitern Foto: Studio Galerie Berlin Jürgen Wittdorf „Baubrigade der Sportstudenten“, Zyklus Jugend und Sport, 1964

Foto: M. Rädel Norbert Bisky in seinem Atelier

2018 ist der schwule Maler und Grafiker Jürgen Wittdorf verstorben, im Schloss Biesdorf gedenken ihm Künstler wie Norbert Bisky – und seinem kreativen Wirken.

Kuratiert von Stephan Koal und Karin Scheel würdigt das Schloss Biesdorf Jürgen Wittdorf im Jahr seines 90. Geburtstags mit einer umfassenden Präsentation. Den Werken Wittdorfs werden in der Ausstellung aktuelle Positionen von Veneta Androva, Norbert Bisky, Harry Hachmeister und Bettina Semmer gegenübergestellt.

Am 27. August fanden die letzten Handgriffe in der Werkstatt für Bilderrahmung von Enrico Steinhausen am Engelbecken in Berlin-Kreuzberg statt. Er baue „die schönsten und besten Bilderrahmen – für unsere Bilder von Jürgen Wittdorf genau die richtigen Rahmen. In wenigen Tagen sind die letzten Bilder gerahmt. Dann beginnt der Transport zum Ausstellungsort im Schloss Biesdorf“, so das Team hinter der Ausstellung auf seiner Homepage. „Fast 250 Bilder und 50 Keramiken können wir zur Verfügung stellen. Am Sonntag, den 4. September beginnt die Ausstellung zum 90. Geburtstag von Jürgen Wittdorf.“

4.9.22 – 31.1.23, Jürgen Wittdorf, Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55, S Biesdorf, U Elsterwerdaer Platz, www.schlossbiesdorf.de