× Erweitern Foto: Tobias Dörr Julian F.M. Stoeckel 2020 talkt der Quirlige erstmals live aus dem BKA Theater

Foto: M. Rädel Julian FM Stöckel Angefangen hat Julian als IT-Boy, der sich auf die roten Teppiche gemogelt hat ...

Was haben manche Promis nicht schon alles über Julian F. M. Stoeckel gelästert. Wer das sein, was er denn mache, was die ganze Show soll. Aber hey, er macht gute Laune und bringt genau diese Promis dazu, etwas von sich zu erzählen.

Dieses Potenzial hat nun auch das BKA Theater erkannt und lässt den bunten Queer mit „Bleiben Sie bitte auf dem roten Teppich!“ via Stream auf die Szene los.

„Julian F. M. Stoeckel ist mit Witz, Charme, der ihm eigenen Leichtigkeit sowie der Gabe, verschiedene Menschen unter einen Hut zu bringen, am Start und sorgt entsprechend für beste Unterhaltung“, freut sich der Kreuzberger Kulturbetrieb vom Mehringdamm schon auf den Livestream aus dem BKA Theater Hauptstadtstudio am 26. Juni. Los geht „Bleiben Sie bitte auf dem roten Teppich!“ um 21 Uhr, also wir freuen uns drauf ...

Foto: Sven Ihlenfeld BKA-Theater

Tue Gutes!

Wer will, kann hierfür im Webshop ein freiwilliges Antivirus-Livestreamticket in variabler Höhe erwerben oder einfach einen Betrag eigener Wahl via Paypal an www.paypal.me/bkatheater überweisen. Mitmachen!

