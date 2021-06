Jurassica Parka und Tom Bola ...

× Erweitern Jurassica Parka, Miss Pan Am Drag Airlines ...

Foto: M. Rädel Tom Bola soll als Melissa zu sehen sein

Gerade noch konnten wir über die Scheckübergabe von Pride Live ans BKA Theater berichten, jetzt kommen die nächsten tollen Neuigkeiten in Sachen Mehringdamm um die Ecke gestöckelt.

Anfang Juli startet dort wieder die Drag-Show „The Golden Gmilfs“ mit unter anderem Jurassica Parka als Dorothy Zbornak, Destiny Drescher als Blanche Elisabeth Deveraux, Miss Pan Am Drag Airlines als Schwester DeFarge und Tom Bola als Melissa.

Eine queere Huldigung der 1980er-1990er-Comedy-Serie „The Golden Girls“ über vier betagte Damen und ihre abstrusen und mitunter abstrus-komischen Erlebnisse in Miami. Zu betonen ist aber, dass auch Themen wie Aids, queere Rechte und gesellschaftliche Missstände in der Serie verarbeitet wurden und so in Millionen Haushalte wanderten. Thank you for being our friends!

The Golden Gmilfs EXTRA DRY, BKA Theater, Mehringdamm 34, U Mehringdamm, 7. – 10.7., 21. – 24.7., 28.– 31.7., jeweils 20 Uhr, Eintritt ab 28 Euro