Jurassica Parkas „Popkicker“

× Erweitern Fotos: M. Rädel Populäre Queers im SchwuZ: DJ Francis und Katy Bähm

Foto: M. Rädel DJ PomoZ DJ PomoZ

Ja, das SchwuZ ist IMMER eine sichere Anlaufstelle in Neukölln, wenn #mensch in der Szene entspannt Spaß haben will. Zudem ist es ein Ort der Stars!

Mitte Januar freuen sich unter anderem DJ Francis, Dragqueen-Star Katy Bähm und natürlich Gastgeberin Jurassica Parka auf dich und deine Freund*innen.

Und nicht nur die. Angekündigt für den 14. Januar werden zusätzlich noch weitere bekannte Größen der Berliner LGBTIQ*-Community wie zum Beispiel DJ PomoZ, I am Nico, Jordan Snapper sowie Dragqueen Anna Klatsche. Und Berlins Szene-Liebling Betty BücKse (großes Bild ganz oben, links) wird sicherlich auch dabei sein – arbeitet ihre beste Freundin Kaey (großes Bild ganz oben, rechts) doch mit im SchwuZ. Gegen 2 Uhr morgens ist wie immer eine Show geplant, die auf jeden Fall unterhält, scheut sich Jurassica doch nicht, auch einmal Schräges zuzulassen ...

14.1., Jurassica Parka: „Popkicker“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr