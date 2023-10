Bunt im Oktober bei Jurassicas „Popkicker“

× Erweitern Bild: www.schwuz.de Jurassica Parka

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Jewels

Am Samstag wird das SchwuZ wieder der Ort in Berlin, an und in dem Queers mit Lust auf Pop und Dance gemeinsam feiern werden. Die wortgewandte Gastgeberin ist natürlich wie immer Dragqueen Jurassica Parka.

Und die Schlagfertige freut sich am Wochenende unter anderem auf Dragqueen Jewels auf der Showbühne sowie SchwuZ-Legende Modeopfer aka Camelia Light und DJ-Stern Herrn Croco an den Musikmaschinen.

Angekündigt für den 14. Oktober werden zusätzlich noch weitere bekannte Größen der diversen LGBTIQ*-Community, etwa die Dragqueens Anna Klatsche und Gitti Reinhardt sowie Underground-Musiker aMinus. Eine Nacht, die Queerness und Popmusik feiert, eine Nacht, in der #mensch all die Sorgen vergessen kann. Und einen Sportlehrer gibt es zusätzlich noch: Tom Bola.

14.10., Jurassica Parka: „Popkicker“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr