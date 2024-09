Kaey gibt Ratschläge! Und Rachel hostet

× Erweitern Foto: M. Rädel LudVixxen Kaey (rechts im Bild) und Community-Liebling Betty BücKse

Expand Im Fokus steht diesmal Rihanna

Und das ist nicht alles, was dich am kommenden Samstag im SchwuZ ab 23 Uhr in der Rollbergstraße 25 in Neukölln erwartet.

Freuen kannst du dich bei der nächsten Retro-Party „bump!“ zum Beispiel auch auf eine „A Rihanna Tribute Show“ und die Musik von DJs wie Uff, Herr Croco (großes Bild ganz oben), Darc Delirium, Karma Attitude, Jordan Snapper und Stella deStroy. Sängerin Kaey wird anwesend sein, laut dem Team des SchwuZ wird ihr Auftrag sein, als „Auntie Advice“ präsent zu sein. Gut, dass Kaey so ein lieber Mensch ist und das nicht anmaßend oder gar übergriffig machen wird! Musikalisch stehen all die Hits der 1970er, 1980er, 1990er und 2000er auf dem Programm. Von „I Feel Love“ über „Big Fun“ bis hin zu „Ooops Up“ und „Wow“ ist also alles möglich!

7.9., „bump! Back in Time“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, www.schwuz.de

