Alle Liebe zum 43. Wiegenfest, werte Kaey! Die Soul liebende Sängerin feiert ihren Geburtstag an einem ihrer Arbeitsplätze, im SchwuZ.

Schon um 19 Uhr ist Einlass in der Pepsi Boston Bar des SchwuZ, das dieses Jahr seinen 45 Geburtstag feiert. Im Mittelpunkt steht heute Nacht aber einmal mehr Queer-Aktivistin, Sängerin und Moderatorin Kaey. Die gebürtige Hallenserin begleiten wir schon seit der Jahrtausendwende, einst war sie sogar Kolumnistin in unserem Magazin. Und Go-go-Tänzerin bei einigen Underground-Avantgarde-Partys von Maria Psychos!

Die beliebte Wahlberlinerin ist eine der bekanntesten Soulsängerinnen der Berliner LGBTIQ*-Szene und zudem auch Teil des Duos Strawberry KaeyK. Live trifft man die Sängerin oft und gerne im SchwuZ und auch bei „Chantals House of Shame“. Am 4.8. wird der „Sex and the City“-Fan zusammen mit Pianist José Promis Chansons, Jazz-Stücke und Coverversionen bekannter Pophits auf der Bühne vortragen. Der zweite Teil des Showblocks ist eine offene Bühne, jede(r) der/die will, darf loslegen.

4.8., Kaeylicious Birthday Bash!, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 19 Uhr

