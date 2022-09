„Wir haben auch Gefühle“ – Kaiser & Plain

× Erweitern Foto: J. Hartmann Kaiser & Plain: WIR HABEN AUCH GEFÜHLE, BKA Theater Plain ist eine beeindruckende Erscheinung, Kaiser der smarte, coole und auch mal widerspenstige Gegenpart

Foto: www.bka-theater.de BKA

Alle Gemütslagen werden unter die Lupe genommen: Liebe, Eifersucht, Melancholie, Stolz, Angst, Hass, Abneigung … Und das im BKA Theater am Mehringdamm in Kreuzberg.

Das Musikcomedy-Duo Kaiser & Plain singt und plaudert aus dem Herzen und aus dem Nähkästchen ihres überaus reichen Gefühlslebens, seiner scharfen Beobachtungen und des Hörensagens. Das Publikum kann live erleben, wenn Glückshormone und Stresshormone ihre Kämpfe ausfechten.

Virginia und David präsentieren am 18.9. ab 20 Uhr eigene Songs und interpretieren so manche Perle von Musikkabarett-/Singer-Song-Writer-KollegInnen. Sie betören durch Witz, Natürlichkeit und die Harmonie von Virginias außergewöhnlich voller, samtiger Stimme mit Davids gefühlvollem Klavierspiel und Gesang. Plain ist eine beeindruckende Erscheinung, Kaiser der smarte, coole und auch mal widerspenstige Gegenpart. Virginia Plain ist der Seemann unter den Ladies, David Kaiser die Prinzessin auf der Erbse am Klavier. www.bka-theater.de