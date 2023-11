Kantine am Berghain: Lucie Antunes + Labelle

Voll auf Musik am Dienstag! Aber nicht Pop, nein, hier erwartet die ungewöhnliche Musik, die zudem nachhaltig sein will und natürlich tanzen lässt.

Am 7. November kannst du Großartiges in der Kantine am Berghain erleben, denn das Underground-Musiklabel InFiné, das seit 15 Jahren die Welt mit bester Musik bereichert, präsentiert hier Labelle (aktuelles Album „NOIR ANIMA“) und die klassisch ausgebildete Perkussionistin Lucie Antunes (großes Bild ganz oben).