× Erweitern Foto: Barbara Braun / Bar jeder Vernunft

Expand Foto: Barbara Braun / Bar jeder Vernunft Anna Mateur Mit Rosa von Praunheim arbeitete sie auch schon zusammen

Sie wirbelt, sie singt, sie lässt uns lachen. Nur selten schaffen es Künstler*innen so unterhaltsam ernste Themen wie Fremdenfeindlichkeit („Hier wird ni gehutzt!“) und Diskriminierung so extrem unterhaltsam anzugehen.

Die 1977 in Dresden geborene Komikerin, Radiokolumnistin, Schauspielerin, Jazzsängerin und Texterin Anna Mateur ist eine ungemein spannende und Lebensfreude spendende Künstler*in, die auch mal mit derbem Auftreten provoziert, um scharfsinnige Beobachtungen unters Volk zu bringen. 2003 ging alles los, mittlerweile ist sie eine der beliebtesten Kreativen überhaupt – und wurde schon mehrmals „Dresdnerin des Jahres“. Ende Oktober bis Anfang November ist sie mit ihrem Musik-Kabarett und The Beuys in der Bar jeder Vernunft in Berlin zu erleben. Hingehen!

29.10. – 2.11., „Kaoshüter“ – Anna Mateur & The Beuys, Bar jeder Vernunft, Schaperstraße 24, Di – Sa 20 Uhr, So 19 Uhr, www.bar-jeder-vernunft.de

Wir sind auch auf Instagram: