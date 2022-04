Karrierechancen in der Spielbank Berlin

× Erweitern Spielbank Berlin

Foto: M. Rädel Potsdamer Platz Ein Arbeitsplatz in bester Lage ...

Initiativbewerbungen sind jederzeit willkommen! Vom smarten Croupier im klassischen Spiel bis zum zahlenaffinen Excel-Profi in der Buchhaltung. In der Spielbank Berlin gibt es zahlreiche abwechslungsreiche Jobprofile und Entwicklungsmöglichkeiten.

Wenn man an eine Spielbank denkt, assoziiert man häufig Spielautomaten, Roulette und Pokerturniere damit. Dass jedoch weitaus mehr dahintersteckt als nur bunte Lichter, Jetons und Spielkarten, um den Betrieb am Laufen zu halten, wissen die meisten nicht.

Neben der Vielzahl an Mitarbeitern im Klassischen Spiel und Automatenspiel, an der Rezeption sowie an den Kassen und im Service, beschäftigt die Spielbank Berlin auch Kolleg*innen in der Verwaltung. Dort arbeiten unter anderem Spielerschutzbeauftragte, IT-Expert*innen, Marketing-Profis sowie Buchhaltungs- und Personalspezialist*innen. Die Spielbank Berlin ist ein Arbeitgeber, der Jobs in vielfältigen Fachbereichen anbietet.

Quereinsteiger*innen sind jederzeit willkommen! Ein Vorteil am Beruf Croupier im Klassischen Spiel ist, dass auch unerfahrene Interessenten in der Spielbank Berlin anfangen können. Als Einsteiger*in startet man mit dem Spiel Poker – der Ausbildungskurs dauert sechs Wochen. Im Laufe der Zeit bekommt man die Gelegenheit zusätzlich Kurse in Black Jack sowie American Roulette zu absolvieren und sich so stetig weiterzuentwickeln. Gerade für Menschen, die eher nachtaktiv sind und Flexibilität in der Tagesgestaltung suchen, bietet sich ein Job als Croupier oder im Automatenspiel der Spielbank Berlin hervorragend an. „Vom Barmann zum Geschäftsführer – in der Spielbank Berlin ist so etwas möglich“, erzählt David Schnabel, Mitglied der dreiköpfigen Geschäftsführung. Für derartige Karrierelaufbahnen finden sich in der Spielbank Berlin gleich mehrere Beispiele. Auch die jahrzehntelange Verbundenheit vieler Kolleginnen und Kollegen sprechen für sich. Neben den vielseitigen Stellenprofilen, bietet die Spielbank Berlin auch attraktive Konditionen, wie z. B. flexible Arbeitszeiten, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten. www.spielbank-berlin.de/karriere