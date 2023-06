Kat Válastur: „STRONG-BORN“ bei Tanz im August

Tanz wird in Berlin großgeschrieben

Alle Jahre wieder wird der Sommer noch heißer. Und vor allem bewegungsintensiver. „Tanz im August“ ist zurück. Unter anderem am 17. August mit dem oben genannten Stück von Kat Válastur.

„Die Bewegungen der drei Performerinnen werden durch die an ihren Körpern befestigten Klangelemente und das Zusammenspiel mit einer kreisförmigen Holzplattform bestimmt. Zusammen mit der Perkussionistin Valentina Magaletti entfaltet das scheinbare Opferritual eine weibliche klangliche Kraft gegen die Wegwerfbarkeit und für die Ermächtigung“, so das Team von Tanz im August dazu schriftlich. „Die multiplen Krisen unserer Zeit verdeutlichen uns immer wieder, wie sehr unsere Gegenwart von Abhängigkeitsverhältnissen bestimmt ist, wie wir Menschen voneinander und von der Natur abhängen. Wie heterogen das aussehen und klingen kann, will das diesjährige Programm von Tanz im August zeigen.“