Kunst in Wilmersdorf – Kati von Schwerin

× Erweitern Kati von Schwerin

Foto: Kati von Schwerin Kati von Schwerin

Im spätsommerlichen September lädt die Künstlerin Kati von Schwerin in die Galerie Z22 in der Zähringerstraße 22, um „Cloudy Mirror“ einem breiten Publikum vorzustellen. Die Vernissage ist am 28. September ab 19 Uhr.

Mit ihrer Kunst will sie der Social-Media-Spaß-Gesellschaft den Spiegel vorhalten: „Aus meiner Sicht ist es elementar wichtig, dass jeder/jede einzelne im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, Glückseligkeit zum Ziel erklärt, das man sich frei strampeln sollte von den Dingen, die beschweren. Doch noch davor steht die Erkenntnis der eigenen Träume und Bedürfnisse und der Mut zum Wandel. Und das ist keineswegs ein einfaches Unterfangen und bedarf vielleicht ein wenig Hilfestellung, denn das Hinterfragen ist in den Hintergrund geraten, das Dahinter ist irrelevant“, so die 1983 geborene Singer-Songwriterin, Autorin und Podcasterin und Künstlerin. kativonschwerin.de