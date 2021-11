2G, Frischluft und Mode

× Erweitern Foto: M. Rädel Musiker, Künstler und Berghain-Star Patrick Mason bei LIEBESKIND in Berlin

Gestern eröffnete LIEBESKIND eine Filiale am Kurfürstendamm, dort trafen wir unter anderem Patrick Mason, danach ging die Nacht in „Chantals House of Shame“ weiter. Hier haben wir ein paar Bilder für dich.

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame, 2021 Freundinnen: Die Berliner Legende Chantal und TV-Star Katy Bähm – und die trat gestern bei Chantals Party auf

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame, 2021 Newcomer-Dragqueen CoCo Citsch und Gastgeberin Chantal backstage

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame, 2021 Verliebt, verlobt, verheiratet: Katy Bähm und ihr Francis

Sie ist eine Dragqueen, DJane und eine Influencerin. Zudem macht Katy Bähm sehr erfolgreich Perücken für andere Diven. Sie singt. Sie hat ein eigenes Parfüm am Start. Was macht diese umtriebige Schöne eigentlich nicht? Und alles immer mit Erfolg! Die Hundeliebhaberin ist ein echtes Multitalent – und mit DJ Francis verheiratet. 2019 war sie bei der TV-Show „Queen of Drags“ dabei, 2020 bei „Promi Big Brother“, 2021 bei „Promis unter Palmen“ und „Germany's Next Topmodel“. Mehr Features dieser Art findest du auf www.instagram.com/blu_germany