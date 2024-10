„Künstler gegen Aids“ auf 2025 verschoben!

Dieses Jahr wird es keine Gala geben, die Bestes tut. „Künstler gegen Aids“ wurde auf 2025 verlegt. Es ist einfach kein Geld da. Zumindest nicht genug.

Auf der Homepage wird Folgendes verraten: „Leider ist es uns in diesem Jahr nicht möglich, unsere Benefizveranstaltung zu Gunsten unserer Hilfsangebote durchzuführen. Trotz aller Bemühungen und unseres großartigen Unterstützerkreises war abzusehen, dass wir aufgrund der stark gestiegenen Veranstaltungskosten unser Ziel, mit der Gala Mittel für die Arbeit mit Menschen mit HIV und Aids in unserer Stadt zu erlösen, in diesem Jahr nicht erreichen werden“.