Kilian Kerners „Shitstorm“

× Erweitern Foto: Sebastian Reuter/Getty Images for Kilian Kerner

Expand Foto: M. Rädel Berlin, Alexanderplatz Zweimal im Jahr dreht sich in Berlin fast alles ums Thema Mode

Ein ungewöhnlicher Name für eine neue Kollektion. Eine Unisex-Kollektion, die mit ungewöhnlich-melancholischer Musikuntermalung im Rahmen der „Berlin Fashion Week“ ganz grandios präsentiert wurde.

Was es mit dem Namen auf sich hat, verrät der Designer Kilian Kerner selbst: „Ein Shitstorm trifft die Betroffenen oft mit voller Wucht und hinterlässt tiefe Spuren. Der plötzliche Ansturm von Kritik, Beleidigungen und persönlicher Hetze löst nicht nur Stress und Angst aus, sondern stürzt viele auch in einen Strudel aus Hilflosigkeit und öffentlicher Bloßstellung. Viele ziehen sich zurück, verlieren ihren sozialen Halt oder kämpfen mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Burn-out. Shitstorms sind mehr als ein Sturm öffentlicher Kritik – sie können Leben komplett auf den Kopf stellen und sogar zerstören. Die ständige kritische Beobachtung durch die Öffentlichkeit setzt uns heute stark unter Druck, denn der Umgang mit Meinungsfreiheit wird in den meisten Fällen extrem überschritten“. Ein mutiges Statement in rauer werdenden Zeiten! Und klasse Mode. www.kilian-kerner.de

× Erweitern Foto: Sebastian Reuter/Getty Images for Kilian Kerner KilianKerner „Der Shitstorm ist gelaufen. So schön es auch war, es war aus privaten Gründen die wohl schwierigste Show meines Lebens. Und deshalb das größte Danke an meine Team, ihr habt mich durch die Tage getragen. Ich liebe euch“, so der Designer nach der Schau

× Erweitern Foto: Sebastian Reuter/Getty Images for Kilian Kerner

× Erweitern Foto: Sebastian Reuter/Getty Images for Kilian Kerner

Wir sind auch auf Instagram: