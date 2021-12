× Erweitern Foto: Lena Mayer Kilian von „Gimme Moritz“ – TANZVERBOT

Foto: M. Rädel Gimme Moritz Hatten schon bessere Laune: Anna Klatsche und Victoria Bacon

Das Klubleben steht wieder fast still, es darf nicht getanzt werden, auch die Entwicklung der Pandemie und die Folgen sind vor allem für immer noch Ungeimpfte dramatisch. Das SchwuZ war eine der ersten Locations, die zublieben, auch Kilian sagte seine Party ab. Wir fragten nach.

Ihr musstet eure Party absagen. Oder wolltet ihr das aufgrund der Pandemie-Entwicklung?

Klubs dürfen aktuell zwar noch geöffnet sein, allerdings gilt neben vielen weiteren Maßnahmen ja seit Mittwoch ein Tanzverbot. Unter diesen Bedingungen machen Partys schlicht keinen Sinn und sind für Klubs auch kaum wirtschaftlich möglich. Deswegen haben wir uns schweren Herzens zusammen mit dem Humboldthain Klub entschieden, die „Gimme Moritz“ am 10. Dezember abzusagen.

Wie zufrieden bist du mit den Maßnahmen?

Sicherheit geht natürlich in einer Pandemie vor, dennoch halte ich insbesondere das Tanzverbot für unausgegoren. Die Clubcommission beispielsweise hat schon vor Monaten 2G+PCR-Test als sehr erfolgreiches Pilotprojekt durchgeführt. Dieses Konzept funktioniert und auch günstige PCR-Tests sind mit dem nötigen Willen an der richtigen Stelle möglich. Stattdessen gehen nun die meisten Klubs also wieder in einen Lockdown – nachdem das Programm gerade erst wieder hochgefahren war. Die Auswirkungen davon sind schlicht verheerend, insbesondere für die Betreiber*innen und das Klubpersonal, aber natürlich auch für DJs, Künstler*innen und Veranstalter*innen.

Was entgegnest du Querdenkern?

Ich denke das gegenseitige Beschwören von Feindbildern kann dazu beitragen, Fronten zu verhärten. Letztens im Impfzentrum habe ich auch viele Leute gesehen, die sich für ihre Erstimpfung angestellt haben. Ich freue mich über alle, die sich auch noch jetzt für eine Impfung entscheiden. Zusätzlich kann man, denke ich, auch viel von anderen Ländern lernen, wo mit viel niedrigschwelligeren Impfangeboten so einiges besser gemacht wurde. Für Queers ist es natürlich ein herber Rückschlag, dass jetzt durch das Tanzverbot und dem damit ausgesprochenen De-facto-Lockdown für Klubs erneut die so wichtigen Räume wegbrechen.

Worauf freust du dich gerade?

Ich freue mich jetzt schon auf die nächste „Gimme Moritz“! Letzten Sommer waren Victoria, Anna und ich sofort am Start, als es mit Outdoor-Events losgehen konnte, und im September und Oktober haben wir uns dann endlich auch wieder mit Indoor-Partys zurückmelden können. Und es waren einfach geile Nächte, so viel steht fest. Sobald es geht und es auch für den Klub wirtschaftlich Sinn macht, sind wir wieder an der Stelle, das verspreche ich unseren Gästen. Wir bleiben optimistisch und wollen uns für die nächste Party auch wieder mit einem unserer Epic-Trailer zurückmelden. Aber was kommt als nächstes, nachdem wir schon auf dem Jahrmarkt, der Eisbahn und im Schwimmbad gedreht haben? Ich habe jedenfalls schon beim Helikopter-Verleih angefragt ...

*Interview: Michael Rädel