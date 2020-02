Kinderwunsch Tage informieren homosexuelle Männer und Singles zum Thema Kinderwunsch

-ANZEIGE-

Kinderwunsch Baby

Wenn es um Familienplanung geht, sehen sich homosexuelle Männer und Singles mit vielen Problemen konfrontiert. Nicht nur gesellschaftliche Vorurteile, sondern auch gesetzliche Hürden erschweren den Weg zum eigenen Kind. Mit der Einführung der Ehe für alle verschwindet zumindest die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare in Bezug auf die Familiengründung durch Adoption. Über die verschiedenen Wege zum eigenen Kind können Sie sich auf Deutschlands größter Publikumsmesse für alternative Familiengründung – Kinderwunsch Tage – am 7. und 8. März 2020 im MOA Mercure Hotel in Berlin umfangreich informieren.

Die Kinderwunsch Tage richten sich an alle, die eine Familie gründen möchten. Hier können Sie sich an zwei Tagen einen Überblick über ihre Möglichkeiten verschaffen, sich umfassend familienrechtlich beraten lassen und an einem umfangreichen Seminarprogramm teilnehmen.

Für viele schwule Paare ist Leihmutterschaft eine Alternative zum eigenen Kind. Da diese hierzulande jedoch verboten ist, entscheiden sich viele homosexuelle Männer dazu ins Ausland zu gehen. Die USA sind eines der wenigen Länder, wo homosexuelle Paare und Singles legal, sicher und ethisch mit Hilfe einer Leihmutter eine Familie gründen können.

Auf den Kinderwunsch Tagen werden sich mehrere US-amerikanische Kliniken präsentieren, bei denen sich die Besucher der Messe einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten zum Thema Kinderwunsch verschaffen können.

Neben Face-to-Face-Gesprächen werden auch Seminare zu den Themen Leihmutterschaft und Adoption behandelt. Dazu gehören u.a. Vorträge wie „Rechtliche Aspekte für deutsche Wunscheltern, die mit Hilfe einer Leihmutter in den USA Eltern werden“, „Auslandsadoption – Liebevolle Eltern für verlassene Kinder“ sowie “Grundlegendes zu den Gebühren von Leihmutterschaft und Eizellspende in den USA“. Außerdem wird es einen Erfahrungsbericht zum Thema Leihmutterschaft in den USA geben, bei auch die Leihmutter präsent sein wird.