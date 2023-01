Bewegtbild-Kunst im KINDL

× Erweitern Foto: M. Rädel KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst Erbaut wurde der Brauerei-Gebäudekomplex ab 1916, seit 2013 ist er als Kulturzentrum am Start

Foto: Washington Gwande OMOS Exhibition Photo „OMOS ist eine neue Bewegtbildarbeit, die der unerzählten Geschichte der Schwarzen in Schottland huldigt und die Leistung der Schwarzen in Schottland feiert“

Ungewöhnlich, wichtig und überraschend! Kabarett-Künstler*in Rhys's Pieces, Opernsängerin Andrea Baker, Tänzerin Divine Tasinda und Pole-Performerin Kheanna Walker auf einer Reise durch ein schottisches Schloss und einen verwunschenen Wald. Klingt spannend – und ist ab März bis in den Hochsommer hinein zu erleben.

Die Filmproduktion „OMOS“ wird ab März im KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst in spannenden und oft noch recht „rumpligen“ Neukölln zu erleben sein. Schriftlich wird via E-Mail an uns verraten: „Der Film feiert die zeitgenössische Black Performance und würdigt in Bezug auf Shakespeares Ein Sommernachtstraum schwarze Darsteller*innen am schottischen Hof des 16. Jahrhunderts.“ Der etwa 20 Minuten lange Film ist die erste filmische Arbeit der in Londons queerer Szene sehr populären Künstler*in Rhys's Pieces. Wunderbar.

5.3. – 30.7., Rhys Hollis, Andrea Baker, Divine Tasinda & Kheanna Walker: „OMOS“, Einzelpräsentation, M1 VideoSpace, KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst, Am Sudhaus 3, U Boddinstraße, U Rathaus Neukölln, www.kindl-berlin.de