KINO: Endlich wieder!

Foto: M. Rädel Berlin, Alexanderplatz

Im August öffnet das „15. XPOSED Queer Film Festival Berlin“ seine Pforten und wird die Zuschauerherzen und die Communiyt mit Filmen wie „International Dawn Chorus Day“ von John Greyson (Gewinner des diesjährigen TEDDY AWARD für den besten Kurzfilm) und „The First Death of Joana“ von Cristiane Oliveira vor Freude etwas schneller schlagen lassen.

„Wir sind glücklich, ein Programm präsentieren zu dürfen, das eine Vielzahl an Stimmen zu Wort kommen lässt. Ein Programm, das bunte Momente, Tragödien, Triumphe und rebellische Taten zeigt, die die Wichtigkeit von Aktivismus und die Kunst des Zuhörens verdeutlichen”, betont die Festivalleitung Bartholomew Sammut und Merle Groneweg. „Vor zwei Jahren hatten einige der Filme noch eine andere Bedeutung als heute. Jetzt sehen wir sie mit anderen Augen, erkennen andere Verbindungen. Die Geschichten begleiten diese Zeiten kritisch, werfen Fragen auf und bringen Erinnerungen hoch. Sie zwingen uns und das Publikum, die eigenen Privilegien zu reflektieren, Systeme zu hinterfragen und die Arbeit derer zu schätzen, die vor uns gekämpft haben.“

× Erweitern Foto: Filmstill aus Stephen Winters „Chocolate Babies“ Das Drama „Chocolate Babies“ von Stephen Winter aus dem Jahr 1996 wird auch gezeigt. Ohnehin wird queere Historie durch einen „tiefen Blick in die Archive“ wieder erlebbar

Foto: Juliet Bashore Tuntenhaus Mainzer Straße

Das Zentrum des Festivals ist das Kino Moviemento, aber auch andere Filmkunst-Locations, etwa das Freiluftkino Rehberge und das „Open Air Kino Mitte“, sind vom 11. bis 15. August Spiel- und queere Pilgerstätten. Insgesamt werden in 35 Programmpunkten 17 Lang- und 64 Kurzfilme gezeigt. Auch zu sehen sein wird Juliet Bashores Dokumentarfilm „The Battle of Tuntenhaus“ ** aus dem Jahr 1990. Im Anschluss an die Filmvorführung ist ein Gespräch mit einigen ehemaligen Hausbesetzer*innen geplant. Wir sind gespannt ... Das komplette Programm und die genauen Festivalorte findest du hier: www.xposedfilmfestival.com

** 1990 wurde das von queeren West-Punks und Aktivisten besetzte Tuntenhaus in der Mainzer Straße im Friedrichshain geräumt, weiterhin da ist das Tuntenhaus in der schmucken Casting-, nein, Kastanienallee im Prenzlauer Berg.