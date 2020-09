KINO: Sein Name ist Bottom

× Erweitern Foto: www.primetimetheater.de James Worthingbottom

Foto: www.primetimetheater.de James Worthingbottom und Nina Queer

Am 24. September soll ein Kinofilm mit unter anderem Gayle Tufts, Dieter Hallervorden und Nina Queer in allen Cineplex Kinos in Berlin und Brandenburg starten: „Keine Zeit für Piccolo“.

Eine Art James-Bond-Parodie von den Machern der zum Kult gewordenen Theater-Sitcom „Gutes Wedding – Schlechtes Wedding. Die Ankündigung des Films macht ja schon Spaß: „Sein Name ist Bottom. James Worthingbottom. Und er ist auf der Jagd nach illegalen Entenfütterern, Obst im Supermarkt- Antatschern und nach ... Uschi“ ...

Ein schräger Kinospaß, der schnell den Alltag vergessen lässt, mit Berliner Hochkarätern der Unterhaltungsindustrie besetzt. Laut, schnell, quirlig. Wie Berlin.

www.primetimetheater.de