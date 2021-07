Oliver, Herr von Praunheim und das KLICK

Ein Film und eine Buchvorstellung. Die Wochenmitte nächste Woche wird ein Kulturereignis!

Denn der am 1975 in Göttingen geborene Diplom-Sozialpädagoge, Autor und Filmschaffende Oliver Sechting präsentiert am 14. Juli ab 20 Uhr im KLICK Kino in der Windscheidstraße 19 seinen Dokumentarfilm „Wie ich lernte, die Zahlen zu lieben“ und stellt sein aktuelles Buch „Frederic, der Zahlenprinz“ vor.