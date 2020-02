KinoInternational: MIA.

× Erweitern MIA. KI

Foto: Anna.k.o MIA.

Das Video zu „Limbo“ wurde in Berlins Zentrum im denkmalgeschützten Kino International gedreht.

Hier, wo einst das DDR-Regime sich und Auserwählte bespaßte, setzt die punkige Elektro-Pop-Band ein Zeichen: MIA. tanzen und besingen 2020 den #Limbo. In den Augen der Band „eine Art Standortbestimmung, eine Haltung (...) Ehrlichkeit und Optimismus (...) ungewisse Zuversicht“.

„Wir Menschen sind – fernab von Motivations-Optimierungs-Tschakka-Scheiß und diversen Religionen – in der Lage, an etwas zu glauben“, so Sängerin Mieze.

„Was das genau ist, ist bei genauer Betrachtung vermutlich sehr individuell und solange durch diesen Glauben niemand beeinträchtigt wird, sollte erlaubt sein, was gefällt. So oder so hat uns dieser Glaube wahrscheinlich schon x-mal den Arsch gerettet, also sollten wir uns regelmäßig an diese Gabe erinnern.“ Is jut! Das Album „Limbo“ erscheint Ende März.