KitKatClub vor FOLSOM

× Erweitern Foto: M. Rädel Maria Psycho Steht auf Glitzer und feines Essen: Maria Psycho vom „Cirque le Soir“.

Foto: M. Rädel Dan Reffesch, KitKatClub Auch Dan ist immer gerne im Kitty

Wieder da und eigentlich ausverkauft: die REVOLVER. Aber es gibt noch einige wenige „Last Minute“-Tickets für heute Abend. „Ich freue mich total auf die Party“, so Tür-Host Maria Psycho aka Marcus Wolff vorab.

Freuen können sich auch all die Klubber, die – natürlich gemäß der aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie – wieder IM KitKatClub zu Beats von populären DJs wie Rony Golding und Maringo abtanzen können. Der Name der Location erinnert an den „Kit Kat Club“ aus dem Musical „Cabaret“ (-> Liza Minnelli), das im Berlin der 1920er- und 1930er-Jahre spielt und auf dem Buch „Leb wohl, Berlin“ von Christopher Isherwood basiert. Gegründet wurde der Technolektro-Klub allerdings 1994 neu von Kirsten Krüger und ihrem Lebensgefährten Simon Thaur aus Österreich. 2007 zog man in die Räume des Sage Clubs an die Köpeniker Straße. In den Kellerräumen gastierte auch einst das „House of Shame“ von Chantal.

× Erweitern REVOLVER

Und hier ist die REVOLVER zuhause! Eine queere Party, die zeigt, wie wild Nachtleben sein kann. Wen wir hier schon trafen? Zum Beispiel Regisseur Tim Lienhard oder auch mikki_p, bekannt vom SchwuZ und dem SO36.

10.9., REVOLVER PARTY – Official Folsom Opening Party, KitKatClub, Köpenicker Straße 76, U Heinrich-Heine-Straße, 22 Uhr