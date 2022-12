Alice Dee – live ab 20 Uhr

Heute lädt Rapperin Alice Dee (NICHT diese Diva: Alice Dee) zur „Komm“-Record-Release-Party in dem Klub, der Bar Zur Klappe. Genau, in eine ehemaligen Klappe.

In den öffentlichen Toilettenhäusern trafen – treffen – sich vor allem ungeoutete schwule Männer, um Sex mit dem eigenen Geschlecht zu haben. In Kreuzberg kann man in einer Klappe aber auch einfach einkehren. Denn dank Flint Neiber und Sören van Laak gibt es seit 2018 die Bar „Zur Klappe“ mitten auf, unter dem Mehringdamm in Kreuzberg.