Klassik für den Herbst

× Erweitern Foto: M. Rädel Museumsinsel, Berlin-Mitte

Beethoven X – The AI Project

Gleich drei Neuveröffentlichungen schicken sich an, den Musikliebhaber zu beglücken und den Herbst zu beschallen. Darunter ein neues Album von Stefan Temmingh und eines von Philippe Jaroussky.

„Beethoven X – The AI Project“ des Beethoven Orchesters Bonn unter der Leitung von Dirk Kaftan unternimmt den Versuch mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI), ein Werk des 1827 verstorbenen Künstlers zu vervollständigen, die Idee dazu kam von Dr. Matthias Röder. Der Leiter des Karajan-Instituts verrät dazu: „In den Skizzen zur 10. Sinfonie befasst sich Beethoven mit dem Gedanken der Spiritualität. Er möchte den Choral 'Herrgott dich loben wir' vertonen, und zwar in alten Kirchentonarten. In den Notizen offenbart sich zudem ein sehr nach innen gewandter Komponist, ganz im Gegensatz zur weltumfassenden Sicht, die in der 9. Sinfonie ihren Ausdruck findet. Vielleicht auch, weil er sich mit seinem eigenen Ende konfrontiert sieht, ist er introspektiv. In diesem Sinne ist es sicherlich erlaubt, die 10. Sinfonie als Kehrseite oder Kontrast zur 9. zu begreifen.“

× Erweitern Stefan Temmingh

„Leipzig 1723“ von Blockflötenmusiker Stefan Temmingh und dem Capricornus Consort Basel widmen sich der Kunst von Größen wie Bach, Fasch, Graupner und Telemann. Der Name des Albums bezieht sich auf das Jahr, in dem Bach die prestigeträchtige Stelle des Thomaskantors antrat.

× Erweitern Philippe Jaroussky

Countertenor und internationaler Klassik-Star Philippe Jaroussky und der französische Ausnahme-Gitarrist Thibaut Garcia nahmen für das Album „À sa guitare“ 22 Lieder von so unterschiedlichen Künstlern wie Mozart, Schubert, Francis Poulenc und Britten auf. Unser Anspieltipp ist „Erlkönig D. 328“.