Musik aus den Klubs ZUHAUSE genießen

Der Berliner Musiker Snax bassbumst dich heute ab 21 Uhr mit seinem „House of Snaxine“ glücklich.

In etwas über 8 Stunden, kannst du deine Nachbarn wieder mit Musik beglücken, die du so gerne nachts in den Klubs genossen hast. Und jetzt eben via Stream genießen kannst!

Heute wird über www.unitedwestream.berlin live aus dem Tresor in Berlins Mitte übertragen, für die richtigen Techno- und Elektrobretter sorgen heute von 19 bis 0 Uhr die DJs Delta Funktionen, CEM und Minimal Violence. Morgen ist der KaterBlau dran (mit unter anderem The Sorry Entertainer), am 21. März holst du dir dann die Musik von der Pornceptual in deine hyggelige Wohnung. Zudem kannst du den Klubs auch finanzielle Zuwendungen geben, denn zum Nachtleben gehören auch rund 9000 bedrohte Arbeitsplätze ...

„United We Stream wird in Partnerschaft mit ARTE concert und radioeins die Streaming-Plattform von Berliner Klubs und Künstler*innen und auf einem Kanal die ganze Bandbreite und Vielfalt der Berliner Klubszene zeigen. Neben der Liveübertragung von DJ-Sets, Live-Musik und Performances ist United We Stream auch eine Plattform für Gesprächsrunden, Vorträge und Filme rund um klubkulturelle Themen.“ www.facebook.com/unitedwestream.berlin

Der zum Beispiel aus dem SchwuZ und dem Monster Ronson's bekannte Musiker Snax sendet heute ab 21 Uhr sein „House of Snaxine“ live: www.facebook.com/snax

Gute Nachrichten kommen auch aus Hamburg von Kontor Records:

„Von heute an gibt es täglich über die Social-Media Kanäle www.facebook.com/kontorrecords und www.kontor.tv neue DJ-Sets per Livestream. So kann man von zuhause aus zu den neuesten Tracks der elektronischen Musik feiern und sich auf das nächste Festival oder die nächste Klubnacht freuen.“

Zu dem 1996 gegründeten Label Kontor Records gehören unter anderem ATB, Brooklyn Bounce, Gestört aber GeiL, Mike Candys, Lost Frequencies und Lexy & K-Paul.