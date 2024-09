Körper und Seele

× Erweitern der . Markus wurde in Augsburg geboren, seine Heimat ist mittlerweile Berlin

Expand Foto: M. Rädel Richard Schemmerer Der Maler und Kurator Richard Schemmerer

Ende September eröffnen Richard Schemmerer (kleines Bild rechts), Lars Deike and friends und der . Markus (Bild oben) ihre Gruppenausstellung „Body & Soul“ in Berlin, bei TITANEN Piercing & Tattoo Berlin (Motzstraße 12) in Schöneberg.

Die Eröffnung der spannenden Ausstellung soll am 28. September ab 19 Uhr zelebriert werden. Und gefeiert wird in dieser queeren Ausstellung auch der Mensch, geht es doch um Körper, die Seele und zugleich auch um Erotik. Zumindest sind die hier zu sehenden Werke mitunter durchaus erotisch ... Die Künstler selbst beschreiben ihre geplante Ausstellung so: „Eine malerische Reise in das innere des Menschen in Bild und Farbe um das Dasein zu zelebrieren“. Wunderbar.

× Erweitern Bild: Richard Schemmerer

× Erweitern Bild: der . Markus

