Komm auf die MS Audrey!

Foto: paulwinklerfotografie.com Auch Alice Dee und Jade Pearl Baker waren hier schon an Bord

Es sei ein Schiff für „Kultur, gute Gespräche und Drag“ und vor allem ist es ein Erlebnis, auf dem Schiff zu sein, bestes Entertainment auf dem Wasser und den Blick auf Berlin zu genießen.

Es werden verschiedene Route gefahren, zum Beispiel die Müggelsee-Tour mit Live-Stadtbilderklärung (Abfahrt Holsteiner Ufer 32), die schippert dich durch die Berliner Innenstadt, am Treptower Park entlang, durch Köpenick zur Müggelspree. Oder auch die Wannsee-Tour mit Live-Stadtbilderklärung (Abfahrt Caprivibrücke), die unter anderem am Schloss Charlottenburg und am Schloss Babelsberg entlangfährt. Klasse! ms-audrey.de

