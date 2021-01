Geburtstag ohne Party

× Erweitern Foto: M. Rädel Konzerthaus Berlin

Foto: M. Rädel Deutscher Dom am Gendarmenmarkt Der Deutsche Dom am Gendarmenmarkt wurde 1780 – 1785 im Auftrag Friedrichs II. erbaut, er ist direkter Nachbar des Konzerthaus Berlin, ihm gegenüber steht der Französische Dom

Dem preußischen Baumeister, Stadtplaner und Architekten Karl Friedrich Schinkel hat Berlin dieses 1818 – 1821 erbaute Konzerthaus zu verdanken. Doch feiern kann man dieses Jubiläum leider nicht. Noch nicht.

Auf Social Media gibt sich das Team der legendären und imposanten Kulturstätte aber optimistisch: „Für uns ist dieses Jahr ein ganz besonderes: 200 Jahre Konzerthaus Berlin! Wir hoffen, bald wieder unsere Türen für Euch öffnen zu können und gemeinsam unser Jubiläum zu feiern. Bis dahin zeigen wir Euch unsere bewegte Geschichte. Bleibt gesund!“

Ohnehin hat man Gutes im Angebot, immerhin lautet das Motto der Jubiläumssaison am Gendarmenmarkt in Berlins prunkvoller Mitte „Alles bleibt anders“. „Das Konzerthaus Berlin nimmt sein 200-jähriges Bestehen zum Anlass, den Blick nach vorn zu richten: Auftragswerke, neue Kompositionen und digitale Experimente gehören zu dem, was das Publikum in der kommenden Spielzeit erwartet.“ Ein erstes Video gibt es hier zu sehen. Mehr dann hier: www.konzerthaus.de