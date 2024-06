KU64 Berlin-Mitte – unser Interview

× Erweitern Foto: T. Heine

Unser Interview mit Dominik Demski, Praxismanager bei KU64.

Dominik, du bist Praxismanager im KU64 Berlin-Mitte. Wie war der Weg zu dieser Position? Ursprünglich wollte ich zur Bundeswehr und dort einen medizinischen Beruf erlernen. Allerdings wurde ich ausgemustert und habe mich dann auf Empfehlung von Freunden bei KU64 beworben. Auch weil mir die queer freundliche Ausrichtung gefiel.

Welche Ausbildung beginnt man in einer Zahnarztpraxis? Die Ausbildung heißt zahnmedizinischer Fachangestellter, was man früher schlicht Zahnarzthelfer genannt hat, und beinhaltet am Anfang die Assistenz des Arztes bei der Behandlung. Ich habe nach einer Zeit die Gelegenheit ergriffen, mich weiter zu qualifizieren. Dazu gehörte ein Ausbilderschein bei der IHK. Außerdem habe ich eine Weiterbildung zum Fachwirt zahnärztliches Praxismanagement absolviert.

Was ist der Unterschied zwischen beiden Berufen? Die meiste Zeit verbringe ich jetzt nicht mehr mit der Behandlung, sondern der Organisation der Betriebsabläufe, dem Einkauf, der Personalführung und der Kundenpflege. Für uns bei KU 64 ist es wichtig, dass sich die Patienten wohl fühlen. Deshalb legen wir sehr viel Wert auf eine freundliche Atmosphäre im Wartebereich inklusive kostenloser Getränke. Wer schon einmal bei uns war weiß, dass unsere Räume von einzigartiger architektonischer Schönheit geprägt sind und nichts von einem lieblosen Wartezimmer haben. Wir bieten neben medizinischer Hilfe auch ästhetische Dienstleistungen wie Bleaching oder Botox an und wollen dies in einem passenden Ambiente tun.

Würdest du deinen Berufsweg so weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Natürlich kann man auch gleich den Weg zum Praxismanagement einschlagen, aber dann fehlt einem die Erfahrung mit den Abläufen einer Behandlung und der Einblick in die vielfältigen medizinischen Bedürfnisse. Durch eine Ausbildung zum zahnmedizinischen Fachangestellten lernt man viel Einfühlungsvermögen und durch die gemeinsame Arbeit am Patenten einen kooperativen Umgang mit den Kollegen.

