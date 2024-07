Berlin sucht queere Künstler*innen

× Erweitern Fotos: M. Rädel

Die kommende Herbstausstellung von prideART namens „UNBOUND 2024. Just a Question of Lust“ soll im September starten. Und dafür werden noch Künstler*innen gesucht!

Die Bewerbung ist denkbar einfach und bis zum 11. August möglich. „Hoffentlich melden sich die Künstler nicht wieder erst 13 Minuten vor dem Schlussdatum an, so dass dann der Server unter den vielen übergroßen Bilddateien zusammenbricht“, so Henning von Berg von prideART grinsend. Was musst du also tun?

Klicke auf diesen Link: prideart.shop/opencall/unbound-2024-just-a-question-of-lust und lade deine Kunst hoch. „Alle künstlerischen Stile und Medien sind erlaubt, außer KI.“ Und thematisch? „Traditionell steht die Herbst-Schau unter dem Motto ‚Fetisch‘; wegen des parallel stattfindenden Festivals FOLSOM EUROPE. Also das gesamte Spektrum aus Sexyness und Nacktheit, aber auch Vertrauen und Hingabe, Lust und Gefühl.“ Ein zehnköpfiges Kurator*innen-Team wird sich deine Kunst ansehen und sich dann bei dir melden. Wir drücken dir die Daumen! Die Vernissage von „UNBOUND 2024. Just a Question of Lust” ist für den 11. September von 18 – 22 Uhr geplant, wie immer setzt prideART dabei auf eine spannende und queere Mischung aus Kunst, Musik und Performance. Die Ausstellung ist am 13., 14. und 15. sowie am 20., 21. und 22. September jeweils von 15 – 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten. Ein Besuch lohnt sich wirklich immer!

Ab 11.9., „UNBOUND 2024. Just a Question of Lust“, prideART, Söhtstr. 7, S Lichterfelde-West, www.prideart.eu

