Kultur für 5 Euro

× Erweitern Foto: M. Rädel Friedrichstadt-Palast

ARISE Grand Show, Friedrichstadt-Palast Auch ein Besuch der aktuellen „ARISE Grand Show“ ist mit dem 5-Euro-Ticket möglich

Der Friedrichstadt-Palast in Mitte ermöglicht mit #PalastFürAlle auch Menschen mit schmalem Geldbeutel Kulturteilhabe. Ein wichtiges und tolles Angebot!

Via E-Mail verrät uns das – auch queere – Team der Kultur-Location: „Besonders bei der Freizeitgestaltung werden die Folgen klammer Geldbörsen deutlich – und die stark steigenden Preise verschärfen das. Vor fünf Jahren, im Sommer 2017, hat der Palast die Initiative #PalastFürAlle ins Leben gerufen. Damit ermöglicht Berlins meistbesuchte Bühne allen Menschen eine kulturelle Auszeit, auch denen, die durch das Raster der staatlichen Transferleistungen fallen.“

Seit dem Start der solidarischen Initiative #PalastFürAlle hätten etwa 12.000 Gäste das Angebot in Anspruch genommen. Nach fünf Jahren sei es an der Zeit für ein Resümee. Und das fällt gut aus.

Foto: M. Rädel Berndt Schmidt Der Intendant des Friedrichstadt-Palasts Dr. Berndt Schmidt

„Immer mehr Menschen haben am Monatsende kein Geld übrig, auch viele Paare und Familien, in denen beide berufstätig sind und die keine Sozialleistungen beziehen. Somit bekommen sie keinen berlinpass. Mit unserer Initiative #PalastFürAlle ermöglichen wir seit fünf Jahren auch Menschen eine kulturelle Auszeit vom Alltag, denen es aus finanziellen Gründen sonst nicht möglich wäre, den Palast zu besuchen“, so der Intendant des Friedrichstadt-Palasts Dr. Berndt Schmidt. „Das Besondere ist, dass wir den Menschen vertrauen, wenn sie uns versichern, dass sie sich Karten zum regulären Preis nicht leisten könnten. Wir fragen nicht, warum, und wir verlangen keine Nachweise. Vielleicht nutzen das einige aus, aber ich bin überzeugt davon, dass weit über 90 Prozent genau die Menschen sind, für die wir das als staatliches Theater machen wollen.“ Im Hinblick auf die derzeitige Situation ergänzt der Intendant: „Gerade in diesen schwierigen Zeiten mit steigenden Preisen rutschen noch mehr Menschen in die Armutsfalle. Daher hoffen wir, dass über Medien und Mundpropaganda auch sie von dieser Möglichkeit erfahren.“ www.palast.berlin