Peaches, Nina Queer und der Julian

× Erweitern Foto: Lovesucks Entertainment Kennen sich seit Jahren, streiten sich mitunter medienwirksam und lieben es, gemeinsam essen zu gehen: Nina Queer und Julian F. M. Stoeckel

Foto: Lovesucks Entertainment Lady Q und Frank Zander

Gestern wurde im Haus der Berliner Festspiele der Kulturpreis der Boulevardzeitung B.Z. vergeben.

Die große Siegerin ist Peaches, die einen der begehrten Preise für ihre Kunst bekam.

Wer war sonst noch alles da? Zum Beispiel Elmgreen & Dragset (das Künstler-Duo schuf unter anderem das Mahnmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen), die Dragqueens Sheila Wolf und Gloria Viagra, Dr. Motte (er bekam den Preis 1999) und Stars wie Meret Becker (Ehrenpreisträgerin).

Foto: Daria Marchik Peaches Peaches

Zu Peaches

Zuletzt arbeitete die Preisträgerin mit Wolfram für das Lied „Automatic“ zusammen, aber schon mit ihrem Debut im Jahr 2000 hatte sie die Herzen der Szene gewonnen: „The Teaches of Peaches“ mit dem Hit „F*** the Pain Away“. Die am 11. November 1966 geborene Wahlberlinerin aus Kanada sprengt mit ihrer Kunst (Performance und Musik) Gendergrenzen, provoziert mit einer Schamhaarcharmeoffensive und will ganz punkig einfach mal Hirn und Gesellschaft aufmischen.

Foto: M. Rädel Julian F. M. Stoeckel

Über Julian F. M. Stoeckel „Die Berliner Version einer Paris Hilton. Kann nichts, das aber laut!“ Das sagen die einen. „Eine liebenswerte Freundin“, sagen die anderen. Wir mögen den am 20. März 1987 geborenen Queer – und seine Shows und Events mit all den Sternchen und Dragqueens der Berliner Partywelt. Entdeckt und gefördert wurde er einst von der Schauspielerin Witta Pohl.

Foto: M. Rädel Nina Queer

Zu Lady Q

Unser Verlag begleitet die erfolgreiche gebürtige Österreicherin Nina Queer schon seit der Jahrtausendwende. Die Buchautorin, DJane, Partyveranstalterin, der „Sex and the City“-Fan, die Moderatorin ist für immer 25 Jahre jung und hat immer ein fröhliches „Griaß di'“ auf den Lippen. Bundesweit bekannt wurde sie mit ihrer Zusammenarbeit mit RTL, MTV und der BILD.