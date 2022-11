Kunst am Geschenk: Strify begeistert von Isis-Maria

× Erweitern Foto: M. Rädel Strify, Bikini Berlin Sänger und Blogger Strify beim Opening der diesjährigen Bikini-Berlin-Weihnachtsinstallation

Foto: M. Rädel Bikini Berlin Die Kunst von Isis-Maria (links im Bild) sei inspiriert von „der Schönheit des Alltags und Erinnerungen“

Gestern Abend präsentierte das Bikini Berlin Kunst von Isis-Maria. Wie jedes Jahr hat eine Künstler*in das Geschenkpapier und eine weihnachtliche Installation entworfen.

2022 steht die 1994 geborene Kölner Wahl-Berlinerin im Fokus und sorgt für kreative Motive an den Geschenken – die man hier natürlich vorzüglich kaufen kann.

Zur Malerei sei die studierte Modedesignerin durch die Geburt ihres Kindes gekommen. Seit 2020 zaubert die Kreative nun mit Acryl- und Ölstiften dekorative Welten auf die Leinwand – „inspiriert von der Schönheit des Alltags und Erinnerungen“.

Foto: M. Rädel Bikini Berlin Für Genuss ist und war auch gesorgt

Wer seine Geschenke ungewöhnlich verpacken will, der kann das direkt in dieser kunstaffinen Concept Mall machen, wie auf deren Homepage verraten wird: „Dieses Weihnachten lädt Bikini Berlin dazu ein, inmitten der festlichen Kunstinstallation der Berliner Künstlerin Isis Maria zusammen zu kommen und an der kostenlosen Einpackstation große und kleine Weihnachtswünsche gemeinsam kunstvoll verpacken zu lassen. Die Berliner Künstlerin zeichnet sich durch farbenfrohe Alltagsszenen und ein Spiel mit der Perspektive aus. Für Bikini Berlin erzählt sie in drei Motiven vom gemeinsamen Genießen in der Weihnachtszeit. Die detailreichen Tischszenen schmücken nicht nur unser nachhaltig produziertes Geschenkpapier, sondern sind auch Teil der Installation im Erdgeschoss und lassen so den Geist der gemeinsamen Weihnacht sowohl zu Hause als auch bei Bikini Berlin aufleben.“ Eine wirklich sehr schöne Idee, klasse umgesetzt. Weihnachten kann kommen!

Bikini Berlin, Budapester Straße 48, S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten, www.bikiniberlin.de