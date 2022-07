Kunst-Community in Ex-Bordell

× Erweitern Bild: www.artshelterbln.org UCC

Queere Nothilfe Ukraine Wenn du Menschen aus der Ukraine helfen willst, kannst du auch hier spenden: www.queere-nothilfe-ukraine.de

Nah am Kurfürstendamm, in einem ehemaligen Freudenhaus, gründeten ukrainische Künstler*innen ihre eigene Kunst Community: die Ukrainian Culture Community (UCC). Ein wichtiges Projekt, das Menschen hilft und zudem Freude bereitet und Impulse gibt – auch den Berlinern.

Studierende der Vereinten Nationen-Universität „De Montfort University“ und die 17Academy hatten sich zuvor mit Künstler*innen der UCC vernetzt und die Podcast-Serie „A Journey to Peace“ ins Leben gerufen. Und nun gibt es einen „Kultur Hub“ mitten in Berlin.

Der Ausstellungsraum der Kulturgemeinschaft entwickelt sein Programm in Zusammenarbeit mit Künstler*innen, Künstler*innengruppen und Kurator*innen mit dem Ziel, eine Community und ein neues Publikum für zeitgenössische Kunst zu schaffen. Dazu kann man nur gratulieren! „Wir sind stärker und mutiger, als wir es jemals waren. Ich weiß es. Ich fühle es. Wir wollen großen ukrainischen Krach machen, weil wir wissen, was wir sagen wollen“, so die ukrainische Künstlerin und Musikerin Anastasia Pasechnik aus der Ukraine.

Ukrainian Cultural Community, Art Shelter Bin, Lübecker Straße 43, 10559 Berlin, nastya@artshelterbln.org, www.artshelterbln.org