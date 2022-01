KUNST! Daniel M. Schmudes „Live Nude Drawing Berlin“

× Erweitern Foto: Daniel M. Schmude, Grafik: Erik Mittasch

Am Vorabend der „HOMOSURREALISM“-Ausstellung lockt ein Aktmalabend von Daniel M. Schmude zu pride art nach Lichtenberg.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich als junger Mensch an einer Kunsthochschule anfangs etwas verlegen war, wenn die Aktmodelle sich auszogen und man ihre Körper zeichnerisch umsetzen sollte. Diese Zeiten sind vorbei, die Faszination für menschliche Körper ist geblieben.

Kommt dir das bekannt vor? Wer Lust hat, sein Können in Sachen Akt auszuprobieren, oder wer einmal seine Komfortzone kreativ verlassen will, der kann diese am 28. Januar bei „Daniel M. Schmude's Live Nude Drawing Berlin“ in den Ateliers von pride art tun.

Im Interview verriet uns der Berliner Fotograf einmal: „Ich biete einen Aktzeichnen-Abend an, wobei das männliche Model in homoerotischen Posen (ganz so wie in meinen Fotografien) mit und ohne Accessoires posiert. Hiermit gebe ich allen Zeichnern der homoerotischen Kunst die Möglichkeit und Herausforderung, mit Männermodellen zu arbeiten. Nur das Model ist bar jeglicher Kleidung.“

28.1., „Daniel M. Schmude's Live Nude Drawing Berlin“, pride art, Wiesenweg 1 – 4, S Ostkreuz, 20:15 Uhr, www.launchfotostudio.com, www.pride-art-eu