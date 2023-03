KUNST: „Instinct# 12 – An AIDS Walkthrough“

× Erweitern Foto: Régis Samba-Kounzi „Lolendo“ 2015

Bild: Gregorio Ortega Coto

Vom 6. bis 16. April kann #mensch Kunst – kuratiert von Samuel Perea-Díaz und Eric Le Rouge – zu einem ersnten Thema erfahren. Angekündigt werden unter anderem Yves de Brabander (Belgien), Santiago Echeverry (Kolumbien), Constantin Hartenstein (Deutschland), Hanna Schaich (Österreich) * und Enad Marouf (Syrien).

Via E-Mail verrät Pierre Emö von „Instinct“: „Der AIDS Walkthrough bringt eine Gruppe von in Berlin lebenden zeitgenössischen Künstler*innen mit einer Reihe von Vorträgen internationaler Kunstschaffender und Forscher*innen zusammen und zielt zunächst darauf ab, einen generationsübergreifenden Dialog über die Auswirkungen von HIV/AIDS auf unsere Gesellschaft mit Hilfe verschiedener Medien zu gestalten. Die zweiwöchige Show findet im April 2023 im queeren Berliner Community- und Kulturzentrum Village statt. Die Ausstellung will wichtige Fragen aufgreifen, wie z. B. die Erinnerung an eine traumatische Zeit in unserer Geschichte weitergegeben und honoriert werden kann, wie die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie durch wirksame Behandlungen aufgezeigt werden kann und wie sichergestellt werden kann, dass wir nicht vergessen, dass der Kampf noch nicht vorbei ist, insbesondere für unsere Freunde, die in Ländern leben, in denen es keine Prävention und Behandlung gibt.“

6. – 16.4., „Instinct# 12 – An AIDS Walkthrough“we are village / village.berlin, Kurfürstenstraße 31 – 32, www.village.berlin