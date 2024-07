Kunst, Tanz und Erzählung: Tanz im August

× Erweitern Tanz im August, HAU, Hebbel

Unter der künstlerischen Leitung von Ricardo Carmona präsentiert das diesjährige Festival 18 Produktionen an 10 Veranstaltungsorten – davon 3 Premieren, 10 Deutschlandpremieren sowie 7 Berliner und internationale Koproduktionen.

Eröffnet wird das Festival mit der Deutschlandpremiere von „umuko“ von Dorothée Munyaneza. Ein Werk, in dem Kreativität, Wagemut und die Freiheit einer neuen Generation im Mittelpunkt stehen und das verdeutlicht, was das diesjährige Festival in den Blick nehmen möchte: Wie Menschen und Kulturen von Geschichte(n), Erinnerungen und Begegnungen geprägt werden. Mehrere Produktionen der diesjährigen Festivalausgabe verbinden sich zu einer Geschichtensammlung, die von Vorfahr*innen, verlorenen Zeiten, Migration und zukünftigen Wegen erzählt: Tamara Cubas erzählt die Geschichten von Migration von Frauen aus verschiedenen Kontinenten. Soa Ratsifandrihana begibt sich auf einen Streifzug durch das Leben in der Diaspora. Francisco Camacho & Meg Stuart erkunden antike Ruinen auf der Insel Sardinien und finden Gefühlslandschaften. Amanda Piña taucht ein in vergessene Biografien, stellt People of Color der europäischen Tanzgeschichte ins Licht und setzt ihnen ein Denkmal. Das ganze Programm hier: www.tanzimaugust.de

15. – 31.8., „TANZ IM AUGUST – 36. Internationales Festival Berlin präsentiert von HAU Hebbel am Ufer"

