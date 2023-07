Kunst, überall Kunst!

× Erweitern Foto: M. Rädel Mikey Woodbridge

Foto: M. Rädel KINDL: Der 5.500 Quadratmeter umfassende historische Brauerei-Gebäudekomplex in Berlin-Neukölln wurde zwischen 1916 und 1930 gebaut

Vom 13. bis zum 17. September wird die Kunststadt Berlin noch mehr zum Zentrum der internationalen Kunstwelt. Die „BERLIN ART WEEK“ schickt sich an zu begeistern. Auch eine Fülle queerer Künstler*innen sind dieses Jahr dabei. Wir haben drei Tipps für dich.

Zum Beispiel Christian Quarles, die mit „Collapsed Time“ ihre erste institutionelle Einzelausstellung in Deutschland zeigen wird. Ihr Output ist ungewöhnlich: Stoffbahnen, die den Ausstellungsraum verwandeln, die die Betrachtenden an erlebte Zwänge und ihre Identität erinnern sollen. Zu sehen im Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart in der Invalidenstraße 50 – 51. www.smb.museum

Im HAU – HEBBEL AM UFER zeigt die LAS Art Foundation Marianna Simnett. Und die zeigt hier ihre erste Bühnenarbeit zu Themen wie Neid, Liebe, Macht und Mitgefühl. www.hebbel-am-ufer.de

Nicht unerwähnt lassen wollen wir „POLY. A Fluid Show“ im KINDL in Neukölln. Hier zeigt eine ganze Reihe queerer Künstler*innen ihre zeitgenössische Kunst zu Themen wie nicht-binäres Leben, Geschlechter und Alter. Am 15.9. tritt Sänger*in Mikey Woodbridge im Maschinenhaus auf. www.kindl-berlin.de