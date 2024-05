„Imagine. Coral Reef. Regenerative Design“ am Potsdamer Platz

× Erweitern Foto: M. Rädel Aus 30 Kilometern Krepppapier wurden für die Ausstellung sterbende Korallen nachgebildet – sie leuchten kurz vorm Tod

Heute um 18 Uhr eröffnet die spannende und zudem wichtige Denkanstöße gebende Ausstellung „Imagine. Coral Reef. Regenerative Design“ im Kunstgewerbemuseum.

Es geht bei der von Dr. Harald Gründl (Institute for Design Research Vienna) kuratierten Ausstellung um die großen Fragen, die gerade an zu warmen Tagen wie heute beschäftigen: Wie kann #mensch seinen Lifestyle ändern, um nicht beim Klimawandel unterzugehen? Wie können wir von der Natur lernen? Wie kann Nachhaltigkeit erreicht werden, ohne dass auf etwas verzichtet werden muss? Die experimentelle Ausstellung „Imagine. Coral Reef. Regenerative Design“ besteht aus zwei Teilen und widmet sich den „komplexen Ökosystemen der Korallen und entwickelt daraus Leitlinien für eine regenerative Designkultur der Zukunft“. Zu diesem Zweck wurden zum Beispiel aus 30 Kilometern Krepppapier für die Ausstellung sterbende Korallen nachgebildet – sie leuchten kurz vor ihrem Tod. Bittersüße Kunst! Das ist aber noch nicht alles: „Zeitgleich zeigt die neu eingerichtete ,Spekulative Wunderkammer' Objekte aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums mit Leihgaben aus dem Naturkundemuseum sowie zeitgenössischen Design-Projekten“, wie vorab verraten wird. Die Ausstellung „Imagine. Coral Reef. Regenerative Design“, ein Teilprojekt von „More than Human. Design nach dem Anthropozän“, läuft bis zum 23. Juni und sei allen ans Herz gelegt, die sich über die Zukunft Gedanken machen und zugleich spannendes Design und innovative Kunst erleben wollen. www.more-than-human.eu, www.smb.museum

