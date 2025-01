Kym Mazelle LIVE im Kitty

× Erweitern Fotos: officialkymmazelle.com Kym Mazelle

Expand Foto: THEMEMORYPROJECT KitKatClub, Paradiso Die erste Party im Dezember war ein voller Erfolg, jetzt kommt Nummer zwei

HouseXtravaganza! Die Stimme vieler, vieler House-Hits ist am 14. Februar bei der „Paradiso“ am Start: Kym Mazelle. Zusammen mit ungewöhnlichen Künstler*innen des internationalen Nachtlebens wird sie die Nacht am Valentinstag zur Partynacht machen.

Passt ja auch hervorragend zu einem ihrer discohousigen Hits: „Young Hearts Run Free“. Und wenn es mal nicht mehr läuft, hat Kym Mazelle (zusammen mit Jocelyn Brown) auch einen Hit am Start: „No More Tears (Enough Is Enough)“. ** Kunterbunter Eskapismus mit satten Beats und quirligen Queers, das ist „PARADISO – LOVE IS IN THE AIR – Valentine's Special“.

× Erweitern Foto: M. Rädel Tim Lienhard Tim ist gerne hier

14.2., „PARADISO – LOVE IS IN THE AIR – Valentine's Special“, KitKatClub, Köpenicker Straße 76, U Heinrich-Heine-Straße, 20 Uhr, www.revolverparty.com

** Im Original von Donna Summer und Barbra Streisand

