„L U S T“ in der Galerie P6

In wenigen Wochen eröffnet eine neue Ausstellung in der queeren Galerie von Galerist Ian Jones und seinem Partner Erling Viktor. Passend zu „Folsom“ steht die Lust im Mittelpunkt. Und so heißt auch die Ausstellung.

Die Vernissage ist für den 8. September von 16 bis 21 Uhr geplant, bis Mitte Oktober ist es dann möglich, Kunst von so unterschiedlichen Künstlern wie Juan Salvador, Reeza Monafred, Ian Jones, Andrew und Erling Viktor zu genießen. „L U S T wird der Abgesang der physischen bildenden Kunst sein, der in der Galerie P 6 vorgestellt wird“, wird via E-Mail verraten. Konzentrierte sich das Team bisher auf Öl, Collage und Fotografie, rückt nun KI-Kunst in den Fokus. Wir sind gespannt, wie das wird ... Einen ersten Vorgeschmack gibt es hier: www.instagram.com/gp6digitaler.

8.9. – 15.10., „L U S T“, Galerie P6, Gossowstraße 6, U Nollendorfplatz, www.galerie-p6-berlin.de