Lady Jezzika live bei der „REVOLVER“

× Erweitern Grafik: @jessjames83 Lady Jezzika im „Barbie“-Fieber

Am Freitag steigt die „REVOLVER PRIDE WEEKEND OPENING PARTY“, wir chatteten mit einer der vielen Künstler*innen, die dort begeistern werden.

Diese Party macht seit 2014 den ohnehin schon legendären KitKatClub mitten in Berlin noch viel verruchter und queerer. Bei der „REVOLVER Party Berlin“ im Kitty treffen sich jeden Monat die Wilden, die Flirthungrigen, die Avantgarde, Robert Royal und andere liebenswerte Klubber*innen, um zu Technolektro, House und Disco abzugehen.

Bild: @jessjames83

Wann ging es los als Dragqueen? Obwohl ich eher ein Trans-Darsteller bin, habe ich vor vielen Jahren mit Drag angefangen, früher unter dem Namen Barbara Bush im Londoner Stadtteil Soho. Ich war 16, als ich anfing, und schlich mich in Nachtklubs … Als die Mutter des US-Präsidenten starb und die Bush-Administration das Weiße Haus verließ, hatte ich das Gefühl, dass der Name an Bedeutung verlor, und beschloss, ihn in Jessica James oder Lady Jezzika zu ändern. Kurz darauf traf ich einen Plattenproduzenten, den ersten von vielen, dem ich immer noch dankbar, dass er mich in den frühen Tagen bekannt gemacht hat. Ich habe schon an vielen Top-Veranstaltungsorte sowohl als Performance-Künstlerin als auch als Hostess gearbeitet, von The Shadow Lounge bis Trannyshack, Sound On Sunday, Trash Palace und Popstars, die alle leider schon lange nicht mehr existieren. Später arbeitete ich im Werbebereich bei G-A-Y und verteilte dort meine CDs an die Kunden, wenn diese gingen. Mein erster Veranstaltungsort war jedoch eigentlich Heaven, nur als Gastgeberin, bis ihnen klar wurde, dass ich zu diesem Zeitpunkt minderjährig war. Ich war über 16 Jahre lang Gastgeberin bei Egg London und habe in den letzten Jahren eine Reihe von Auftritten und einige DJ-Sets gemacht.

Was treibst du sonst noch? Ich arbeite auch im Bereich Diversität und Inklusion und helfe Organisationen dabei, ihre Mitarbeiter im Bereich Gleichstellung zu schulen. Außerdem bin ich jeden Freitag einmal in der Woche zurück im Heaven. Musikalisch habe ich mich kürzlich mit dem großartigen Caaro zusammengetan, um an meinem neuesten Lied „Ain't No Fool for Love“ zu arbeiten. Und Kimono hat mit mir zusammen eine neue Version des Divine-Klassikers „You Think You’re a Man“ aufgenommen. Meine Fibromyalgie schränkt mich etwas ein, aber ich liebe es, im Studio zu stehen.

Die „REVOLVER“ ist einzigartig in Deutschland. Freust du dich darauf, dabei zu sein? Ich bin sehr aufgeregt und überglücklich und fühle mich wirklich sehr geehrt, dass Oliver und das Team mich eingeladen haben, an ihrem Pride Special teilzunehmen. Was für eine tolle Party! Ich liebe einen schönen, heißen, verschwitzten, sexy Mann oder eine Gruppe von Männern und ich hörte, dass ich von ihnen umgeben sein werde! Lecker, lecker! Ich kann es kaum erwarten, deutsche Wurst zu kosten!

*Interview: Michael Rädel

revolverparty.com