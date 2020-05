Lady Q bei Rolfe

Foto: M. Rädel Rolfe Nina Queer Mit Rolfe zwitscherte Lady Q schon immer gerne Leckeres

Am 29. Mai kann man, obwohl die (alle Corona-Maßnahmen beachtende) Veranstaltung ausverkauft ist, teilnehmen an der Buchpräsentation von Dragqueen Nina Queer.

Es gibt „Petit Fours, Wein und Softdrinks“, freut sich Gastgeber Rolfe, „ab 21 Uhr dann eine Fragerunde und Meet and greet inklusive Buchsignierung.“ Ab 19 Uhr ist Einlass, ab 20 Uhr startet die Skandalnudel, „Comedy Central“-Moderatorin und männer*-Kolumnistin dann ihre Lesung in Rolfes ** BerlinCreativeSpace.

GIF: Oliver Rath Nina Queer

Gelesen wird natürlich aus Nina Queers gerade erschienenen Buch „Sie ist wieder da“, einer Sammlung ihrer Kolumnen für die Bild – und exklusiver, bisher unveröffentlichter literarischer Ergüsse. Wer nicht vor Ort sein kann (ausverkauft ...), der kann via Socila Media teilnehmen. „Solltet ihr das Event nicht Live besuchen können, bieten wir ebenfalls eine Online-Teilnahme über ZOOM an, bei welcher ihr reaktiv im Chat mit Nina eure Fragen stellen könnt“, so Modelmacher Rolfe. Hier ist der Link zum Meeting am 29.5.2020 um 20 Uhr.

Fun Fact: Die in Österreich geborene „Queen of All Media“ Nina Queer ist eine gute Freundin der Berliner Pflanze und „Queen of Mean“ Désirée Nick

Foto: M. Rädel Rolfe

** Über Rolfe

Nachdem Rolf in den 1970ern den Beruf des Kosmetikers erlernt hatte, zog er 1976 nach Paris, wo er bis 1980 unter anderem als Model arbeitete – der Mode-Reality-TV-Star weiß also, was er fordern kann.

In den 1980ern gründete der inzwischen schon recht bekannte Modemann die Modelagentur „People International“, arbeitete dann in den 1990ern als Redakteur für das Magazin „Madame“ – und ab 2008 für diverse TV-Formate. So richtig bekannt wurde der Quirlige als Jury-Mitglied der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“, Rolfe hat aber weitaus mehr geleistet und auf dem Kasten. www.rolfscheider.com