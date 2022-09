Vivienne feiert „Mutter Monster“

× Erweitern Foto: twitter.com/ladygaga Enigma Gaga „Die tollsten Little Monsters, Fab- oder GAGA-Grudge-Queens kommen mit ihrem Fummel übrigens umsonst rein“, verrät das Team vom SchwuZ vorab über die Lady-Gaga-Party

Foto: M. Rädel Vivienne Lovecraft / CSD Berlin Pride Vivienne Lovecraft ist Teil der Show

Queer und poppig rein tanzen in den Tag der Deutschen Einheit, das kannst du am 2. Oktober in Neukölln. Und zwar zu den Hits von Lady Gaga.

Vor allem bei Queers ist die Gaga aka Mother Monster extrem beliebt. Ihr Erfolgsrezept: Eurodance-Beats und Pop de luxe, etwa bei „Bad Romance“, „Just Dance“ und „Stupid Love“ funktionierte das ganz wunderbar.

Nach dem bescheidenen Erfolg der aktuellen Rock-Ballade „Hold My Hand“ macht sie das auch hoffentlich wieder weiter ... Sei es drum, hier wird sie gefeiert! Und das unter anderem von Jacky-Oh Weinhaus, Destiny Drescher, Karma Attitude, Lana Labia, Vivienne Lovecraft, Foxglove, Caddy Domplex, Stella deStroy und Gitti Reinhardt. Funfact: Lady Gagas Erfolg „Alejandro“ erinnert nicht nur zufällig an den Ace of Base-Klassiker „Don't Turn Around“ – Frau Gaga ist Fan und zudem beim selben Label.

2.10., „Mother Monster“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr