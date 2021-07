Landpartie: Auszeit vom Alltag

Berlin ist toll. Berlin ist prächtig. Berlin ist aber auch staubig, laut, dreckig und vor allem hektisch. Viele Berliner zieht es daher in der Freizeit nach Brandenburg, wir haben da einen Tipp für dich …

Die Märkische Schweiz. Wald, Seen, Häuser aus der Kaiserzeit und Preußens Glanz und Gloria, dazu noch Spuren der Eiszeit, saubere Seen und das Haus, in dem Bertold Brecht (1898 – 1956) einige Jahre und die Schauspielerin und spätere Intendantin des Berliner Ensembles Helene Weigel (1900 – 1971) bis zu ihrem Tode 1971 an arbeitsfreien Tagen lebte und sich hier erholte. Kurzum: viel entspanntes Erleben, viele Sehenswürdigkeiten und das keine zwei Stunden weg von der Hauptstadt.

In einem schönen Wintergarten schmeckt so ein gesundes Frühstück noch viel besser!

Nimmt man den Zug ab Ostkreuz, muss man in Müncheberg in den Bus steigen und erreicht nach malerischer Fahrt durch dichten Wald und vorbei an wogenden Seen und Fischteichen den schmucken Kurort Buckow. Neben einer Vielzahl von Restaurants und einigen Galerien und einem Kino im Zentrum ist es vor allem der Kneipp-Garten mit seinen Kräutern, dem Barfußpfad und der Möglichkeit im eiskalten Flüsschen zu kneippen und der große Park, der die Sinne erfrischt und den Stress vertreibt. Wer keine Angst vor Mücken hat, der kann sich tiefer ins Grün begeben, am Werderfließ gilt es eine naturnahe Wasser-Sumpflandschaft zu erleben – Libellen, Rohrsänger, Käuze und ab und an ein Reh, das sich erfrischt.