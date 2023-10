Lars Deike: 60. Geburtstag und Ausstellung

×

Der Wahlberliner Künstler und Kurator Lars Deike begeht am 23. Oktober sein sechzigstes Wiegenfest. Und er lädt am 22.10. ab 21 Uhr ins queere französische Restaurant La Cocotte in Berlin ein. Anlässe genug für ein Interview.

Was gibt dir Kraft? Mein Mann, mit dem ich seit über 15 Jahren zusammen bin, mein Hund, die Natur. Meine Kunst. Mit 60 ist noch lange nicht Schluss, aber man ist demütig und freut sich, dass man diese Kunst machen darf und auch manche diese Kunst mögen.

Was verbindet dich mit dem La Cocotte? Es ist ein wunderbares Restaurant von guten, von engen Freunden, Philippe und Micky. Ich hatte dort schon mehrere Ausstellungen, ich gehe da eigentlich immer zu meinen Geburtstagen essen. Es ist mein Lieblingsrestaurant in Berlin!

Worauf können wir uns freuen? Micky wird die Ausstellung kuratieren, es wird Altes geben, Neues geben und auch Überraschungen! In der Vergangenheit waren ja auch schon Promis wie Zazie de Paris dabei … Ich freue mich riesig, dass Micky das vorbereitet.

Und im Dezember? Auf Ausstellungen, etwa im ehemaligen Frauengefängnis The Knast, dort werden wir dann auch Shows haben. Und es wird queere Weihnachtsmärkte mit vielen Künstler*innen geben …

Und den Jahreswechsel? Natürlich entweder im La Cocotte oder bei uns zu Hause mit unseren engsten Freunden. Gemeinsam kochen, ein Fondue genießen … Blei gießen. Dann geht es ab aufs Dach und wir gucken uns das wunderbare Feuerwerk an. Wir haben das Glück, da wir im Havanna-Haus wohnen, dass wir einen Rundumblick haben.

*Interview: Michael Rädel

Über Lars Deike: Geboren wurde der Künstler einst in Konstanz am Bodensee, mittlerweile lebt er in Berlin. Seine fotografischen Schwerpunkte sind Akt- und Fetischdarstellungen, besonders aus der schwulen Subkultur. Seit 2008 erfreut der Kunstliebhaber mit Malerei, die das gleiche Sujet aus mann-männlicher Erotik umfasst wie vorher bereits die Fotografie. www.gay-painting.com