Lars Deike: „Die Farbe Gold wird mich begleiten“

Expand Lars Deike Am 7. und 8. Dezember ist Lars Deike beim „QWEER MARKET“ im Hotel Berlin Berlin dabei

Schon seit 2008 erfreut der Künstler Lars Deike mit Malerei, die das gleiche Sujet aus mann-männlicher Erotik umfasst, wie vorher bereits die Fotografie des 1963 am Bodensee geborenen Wahlberliners. Für uns hatte der umtriebige Kurator, Maler und LGBTIQ*-Aktivist etwas Zeit.

Was planst du nächstes Jahr? Anfang 2025 wird es eine komplette Gold-Ausstellung geben! Im Januar wird unsere Künstler*innengruppe LARS DEIKE AND FRIENDS die nächsten Ausstellungen mit unseren Mitgliedern planen. Wir werden dann monatlich Ausstellungen unserer Künstler*innen zeigen. Jens Krause wird im Januar die erste Ausstellung sein.

Expand Foto: M. Rädel Bodensee Vom Bodensee ging es für Lars einst (nach einer Zeit in Köln) nach Berlin

Was inspiriert dich? Die Farbe Gold wird mich nächstes Jahr, also 2025, besonders begleiten. Es entstehen viele neue Bilder mit dieser wunderbaren Farbe. Am meisten aber freue ich mich über meinen Umzug ins neue Atelier, arbeiten mitten in der Natur, am, im Wasser, auf dem Hausboot und dem Garten-Atelier, ganz neue wunderbare Einflüsse!

Und was machst du gerade? Gerade komme ich von meinem Spaziergang durch den Wald. Im Moment sitze ich am Kamin im Atelier und schaue auf eine komplette Nebellandschaft …

*Interview: Michael Rädel

www.gay-pride.de

