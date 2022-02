Le Stoeckel „Bleiben Sie doch bitte auf dem roten Teppich“

× Erweitern Fotos: M. Rädel Julian F.M. Stockel

Angefangen hat der Unterhaltsame als IT-Boy, der sich auf Promi-Events eingeschleust hat, um berühmt zu werden. Doch Julian wusste, was er will und was nicht.

Mit Shows in Berlin, „IBES“ im TV und Auftritten in einer Daily Soap gelang es ihm, sich vom Image des C-Promis zu lösen und die Herzen zu gewinnen. Der Queer talkt bei „Bleiben Sie doch bitte auf dem roten Teppich“ am 12. März ab 23:59 Uhr live aus dem BKA (Mehringdamm 34, U Mehringdamm), mit illustren Gästen und viel Spaß.

„Es ist mir auch vollkommen Wurscht, was Leute über mich sagen, denken oder schreiben. Ich kenne auch gehässige Kollegen, die sich am liebsten über mich erheben. Aber: Es interessiert mich nicht! Null, nada, niente …“

Julian F. M. Stoeckel ist mit Witz, Charme, der ihm eigenen Leichtigkeit sowie der Gabe, verschiedene Menschen unter einen Hut zu bringen, am Start und sorgt entsprechend für beste Unterhaltung. www.bka-theater.de